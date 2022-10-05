Amatör Spor Haftası Darıca'da kutlanacak

Yeni tamamlanarak hizmete açılan Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlikte, eski futbolcularla Kocaeli protokolü maç da yapacak.

Kocaeli'de her yıl gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri, bu yıl Darıca'da düzenlenecek. 6 Ekim Perşembe günü saat 18.00'da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte Kocaeli protokolü, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, eski futbolcular ve çok sayıda davetli katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi'nin işbirliğinde kısa bir süre önce tamamlanarak amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek programda, Amatör Spor Haftası dolayısıyla kutlama pastası kesilecek. Programın ardından eski ünlü futbolcularla Kocaeli protokolü gösteri maçı yapacak.

Amatör spor kulüplerine ve gençlere yakışan modern bir spor kompleksini hayata geçirdiklerini ve hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'da yılların hayal olan ve özellikle amatör spor kulüplerimizin beklediği bir proje olan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'mizi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete açtık. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Gerçek anlamıyla bir spor kompleksini hep birlikte ilçemize kazandırdık. Darıca'mıza ve amatör spor kulüplerimize hayırlı olsun" dedi.