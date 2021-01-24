Amatör spor kulüplerinden büyükşehire teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Amatör Spor Birimi tarafından gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine malzeme desteği birçok branşta sağlanıyor. Futbol, voleybol, basketbol, bocce, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, güreş ve su sporları olmak üzere Kocaeli amatör spor kulüplerinin faaliyet gösterdiği tüm branşlarda destek veriliyor.

Büyükşehir belediyesinden aldıkları desteklerle futbol, basketbol ve diğer branşlarda liglere katılım sağladıklarını belirten Yenidoğan Serdar Spor Kulübü Başkanı Abdulkadir Bayraktutar, mahalledeki gençlere lisans çıkardıklarını ve onları spora yönlendirdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da teşekkürlerini sunan Bayraktutar, "Kurulduğumuz günden bu yana büyükşehir belediyesi malzememizi veriyor. Giderlerimizi bu desteklerle karşılıyoruz. Çok net söyleyebilirim ki büyükşehir belediyesi yoksa biz de yokuz" diye konuştu. Büyükşehir belediyesinin kendileri için çok şey ifade ettiğinin altını çizen İzmit Yenimahalle Spor Kulübü Başkanı Nurdoğan Bucak da, destekler sayesinde kulüpleri ayakta tuttuklarını söyledi.

Serdar Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Erkan Aksoy, İzmit Selanik Kulübü Başkanı İsmet Tuğral, İzmit Kireçocakları Spor Kulübü Başkanı Yasin Akkuş ve İzmit Kozluk Yılmaz Spor Kulübü Başkanı Muhterem Uman'da büyükşehir belediyesine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.