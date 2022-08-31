Amatör spor kulüplerine 20 farklı ürün desteği

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde amatör spor kulüpleri için toplamda 20 farklı ürünün desteği sağlandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Şekerpınar Stadyumu'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, amatör spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Çayırova'daki amatör spor kulüpleri, sezon öncesi malzemelerine kavuştu. İlçedeki amatör spor kulüplerine, antrenman ve maç topları, eşofman takımları gibi önemli malzemelerden oluşan 20 farklı ürün düzenlenen törenle teslim teslim edildi.

“Spor, insanın rehabilitasyonu açısından çok önemli”

Şekerpınar Stadyumu'nda gerçekleşen tören öncesi Başkan Bünyamin Çiftçi tüm spor kulüplerini tek tek ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Kulüp yöneticileri ve sporcularla sohbet eden Çiftçi, belediyenin voleybol takımıyla top oynadı. Başkan Bünyamin Çiftçi törende yaptığı konuşmada, “Spor insanın rehabilitasyonu açısından çok önemli. Spor yaparken disiplini, geleceğe ve hayata nasıl bakmamız gerektiğini öğreniyoruz. Spordaki öncelikli amacımız gençlerimizin bedensel, fiziksel, zihinsel ve gelişimlerine katkı sunmak. Sıkı sıkıya çalışıldığında başarıda kaçınılmaz oluyor. Yaptığımız katkı bu kadarla kalmayacak, ilerleyen zamanlarda daha güzel katkılar sunacağız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ise konuşmasında, “Çok şanslısınız. 20 sene önce böyle imkânlarımız yoktu. Bugün imkânlarımız çok farklı. Çayırova Belediye Başkanımız bizimle. Her zaman bizimle olduğu için ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz '' diye konuştu.