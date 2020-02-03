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Ambalaj atıkları için imza atıldı

İzmit Belediyesi, kent sınırları içinde bulunan karışık ambalaj atıklarının geri dönüşümü için sözleşme imzaladı.


İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından İzmit sınırları içinde bulunan hane, iş yeri, kamu kurum ve kuruluşları, market, AVM ve konteynerlerden toplanan kâğıt, karton, plastik, cam gibi karışık ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi için düzenlenen ihalede sona gelindi. Belediye tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ihaleyi kazanan firma ile 3 yıl süreli olarak sözleşme imzalandı. Belediye binasında gerçekleştirilen sözleşme toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, firma yetkilisi ve teknik personeller katılım sağladı. Firma, sözleşme gereği İzmit sınırları içerisinde ambalaj atıklarının toplanmasından sorumlu olacak.

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