Amerikan beyaz kelebeği tehdidine karşı uyarı

Kocaeli'de fındık başta olmak üzere dut, elma, armut, ceviz ve asma meyvelerinde ortaya çıkan Amerikan beyaz kelebeği tehdidine karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Kandıra Tarım ve Orman ilçe Müdürü Ercan Aydın, Ziraat Mühendisi Bayram Özdemir, Ziraat Mühendisi Tülay Altınkaya, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Kandıra Belediyesi meclis üyesi Beyhan Şen'in Kandıra ilçesinde fındık bahçelerinde yaptığı tespit çalışmalarında Amerikan beyaz kelebeği zararlısı teşhis edildi. Etkili olan tehdide karşı muhtarlar ve vatandaş bilgilendirilerek mücadele yöntemi anlatıldı.

Konu ile ilgili Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Kuzey Ege'de varlığı saptanmış olan Amerikan beyaz kelebeği, bu sezon ilimizde birinci dereceden dut, fındık, elma, armut; ikinci dereceden ceviz ve asma meyvelerinde zarar meydan getirmiştir. 200'den fazla konukçusu bulunan bu zararlının yumurta kümelerinden çıkan larva kolonileri uç sürgünlerden başlayarak genç yapraklarla beslenirler. İpeksi ağlar örerek daldaki yaprakları diğer yapraklarla bağlamak suretiyle tüm yeşil aksamı ve körpe, olgunlaşmaya başlamış meyveleri yiyerek verim kaybına ve ürünün tamamen yok olmasına neden olur” ifadelerine yer verildi.

Amerikan beyaz kelebeği tehdidinin tespit edildiğinde alınması gereken önlemler konusunda uyarıların da yapıldığı açıklamada, “Yılda 2-3 döl veren bu zararlının tespiti halinde doğal dengeyi bozmamak amacıyla özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla mücadeleye önem verilmelidir. Kısa gövdeli ağaçlara bırakılan yumurta paketleri toplanıp bahçeden uzaklaştırılmalı, aynı şekilde Haziran ve Ağustos aylarında (Zararlının 1. döl ile 3. döl sezonunu kapsayarak) ağ içinde aktif olarak bulunan tırtıl kolonileri ile bulaşık dallar kesilerek imha edilmelidir. Bu aylarda zararlı ile bulaşık ağaçlarda 3-4 cm eninde oluklu karton şeritler (tuzak bantlar) veya çuval, ot, saman ve benzeri kuşaklar (50-60 cm uzunluğunda ve 10-15 cm eninde) ağaçların gövdelerine bir veya iki yerde sarılmalı ve zararlı ile dolan bu kuşaklar toplanıp imha edilmelidir. Bu uygulamaların her biri zararlının popülasyonunu azaltmak için önemlidir. Kimyasal mücadele gerektiren durumlarda aşağıda belirtilen etken maddeli insektisitler kullanılmalı ve önerilen dozun dışına çıkılmamalıdır. İlaçlamadan 10-15 gün sonra ağaçların dört yönünde, önceden işaretlenmiş dallar kontrol edilmeli ve canlı larva varsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. İlaçlamada kullanılacak suyun pH'sı önemli olup bitki koruma ürünü muhakkak 6 - 7 pH aralığındaki sular ile karıştırılmalıdır. Aksi takdirde insektisitin etkinliği azalmaktadır” ifadeleri yer aldı.