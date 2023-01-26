Anadolu Ateşi bu kez Kocaeli'de yandı

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu, Kocaeli'de sahne aldı. Dans gösterisini hayranlıkla izleyen çocuklar, koreografileri ayakta alkışladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu ile buluşturdu. Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu'nun gösterisi, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon'da gerçekleştirildi. Çocukların motivasyonunu artırmak için düzenlenen etkinlikte dansçılar gösterilerini zaman zaman sahnenin dışına taşıdı.

Türkiye'de ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Grubu, sahneye çıktığı ilk andan itibaren çocukların ilgisini üzerine çekti. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografiyle güzel bir performans sergileyen dansçılar, çocukların alkışlarıyla karşılandı. Onlarca etnik ve modern kostümün giyildiği gösteride, akrobasi hareketlerde beğeniyle izlendi.

Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğu olan Anadolu Ateşi Kıvılcım, 80 yetenekli çocuktan oluşuyor. 2 bin çocuk arasından sınavla seçilen 4-16 yaş grubu çocuklar, güzel sahne performanslarıyla seyirciyi kendilerine hayran bırakıyor.