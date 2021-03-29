Anadolu tarihine ışık tutacak keşif mağarada bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Roma Dönemine ait bir mağara keşfedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Hacılar köyüne bağlı Yağbolu mevkiinde yeni bir keşif ortaya çıkarıldı. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından “Kandıra Kybelesi” adı altında yürütülen bilimsel çalışmada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir mağara keşfedildi. Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük ve Kocaeli Üniversitesinden Günay Karahan, mağara ve mağaradan çıkan eserler üzerinde yaptıkları bilimsel araştırmalar sonucuna göre, Anadolu kültürünün en önemli tanrıçaları arasında sınıflandırılan Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış bir mağaranın bölgede ilk kez keşfedildiği ortaya çıktı. Mağaranın keşfedilmesi ile Anadolu ve dünya arkeolojisi için oldukça önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi. Ormanın içerisinde ağaçlarla kaplı ve su kaynağı kenarında bir alanda yer alan mağara ‘Kybele' kült törenlerinin olmazsa olmazı su kaynağı ve mağara çevresinde bulunan çam ağaçlarının bölgede bulunması dikkat çekiyor.

Essiz bir eser bulundu

Öte yandan, mağara içinden defineciler tarafından kaçırıldığı belirlenen bir sunağın ise emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen sunak üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda ise sunağın eşsiz bir eser olduğu belirlendi. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından sunağa “Kandıra Kybelesi” adı verildi. Kandıra Kybelesi'nin Roma Dönemi'ne ait oldukça benzersiz bir eser olduğu, bu yüzden yerel bir ustanın elinden çıkmış olabileceği düşünülüyor.