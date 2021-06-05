Anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılanıyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, topladıkları geri dönüştürülebilir atıkları her hafta İzmit Belediyesine teslim eden ve çevre duyarlılığı projeleri üreterek ekolojik okul özelliği taşıyan Yenituran Anaokulu'ndaki öğrencilere selvi fidesi ile dezenfektan, pil kutusu, şapka ve geri dönüşüm broşürünün yer aldığı çantayı hediye etti.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Yenituran Anaokulu'na giderek okul müdürü Nesrin Çoban ile birlikte çocuklara selvi fidesi ve hediye çantalarını verdi.

"Gelecek ellerinde yükselecek"

Okulları çok önemsediklerinin altını çizen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, “Yenituran Anaokulu'muz ekolojik bir okul. Aynı zamanda yaptığı geri dönüşüm çalışmalarıyla da göz dolduruyor. Biz de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında kendilerini ziyaret ettik. Temsilen ekolojik sınıfımıza Fatma Başkan'ımızın hediyelerini getirdik. Bugünkü çocuklarımızın çevrenin koruyucusu olduğunu ve geleceğin onların elinde yükseleceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimize sağlıklı, başarılı, çevreci bir yaşam diliyorum” dedi.