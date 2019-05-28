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Anaokulu Üniversitesi'nde diploma heyecanı

Gebze Belediyesi Anaokulu Üniversitesi’nin küçük öğrencileri, Gebze Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.

Gebze Belediyesi Anaokulu Üniversitesi'nin küçük öğrencileri, Gebze Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı.


Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olan Gebze Belediyesi Anaokulu Üniversitesi öğrencileri mezun oldu. Mezuniyet heyecanını yaşayan küçük öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarına kavuştu. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Gebze Belediye Başkan Vekili Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve mezun olan miniklerin aileleri katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün selamlarını ileten başkan vekili Sedat Çelik, Anaokulu üniversitesinden mezun olan minikleri kutlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi. Anaokulu Üniversitesi'nden mezun olan miniklere bir bir diplomalarını takdim eden Başkan Vekili Sedat Çelik çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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