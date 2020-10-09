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Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış öncesi havanın saniyeler içinde kararması vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış öncesi havanın saniyeler içinde kararması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Havanın aniden kararmasıyla başlayan dolu yağışı sonrasında ise yerler beyaza büründü.


Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili'nde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bir anda bulutların kararması ve şimşeklerin çakmasının ardından etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu ve beraberinde gelen fırtına, bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gökyüzünün dakikalar içinde siyah bulutlarla kaplanarak kararması ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.


Görüntülerde gökyüzünü kaplayan siyah bulutların arasından şimşeklerin çakması ve aniden dolunun etkili olması görülüyor. Yine görüntülerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonrası bazı yerlerin beyaza büründüğü, vatandaşların arabalarını koruyabilmek için üzerlerine halı ve kilim koydukları görülüyor.

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