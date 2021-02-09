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Aniden yola çıkan genç kıza otomobil çarptı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı.


Kaza, Şirinköy Mahallesi İpek Yolu Bulvarı TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta karşıdan karşıya geçmek için aniden yola çıkan Derin Ö.'ye, Mehmet U.'nun idaresindeki 41 ACV 905 plakalı otomobil çarptı. Derin Ö., çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kaza, çevredeki vatandaşların ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine Kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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