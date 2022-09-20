Anne Eli Projesi'nde yeni dönem başladı

İzmit Belediyesi üniversite öğrencilerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli Projesi'nin yeni dönemi başladı.

İzmit Belediyesi, ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerine destek olmak ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli Projesi'nde yeni dönemi başlattı. Anne Eli Projesi, Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda hizmet veriyor. İzmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden gerekli formu doldurarak kayıt yaptıran öğrenciler, hafta içi her gün 17.00 - 19.00 saatleri arasında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinden faydalanabilecek.