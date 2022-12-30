Anne Şehir ile 17 bin kişi zumba yaptı

Kocaeli'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı çerçevesinde 2022 yılında binlerce kişi fiziksel aktivite, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog hizmetlerinden ücretsiz faydalandı. Toplam 17 bin kişi ise zumba yaptı.

Kocaeli'nin 12 ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, 2022 yılında da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirdi. Her hafta çevrimiçi ya da tesislerde yüz yüze gerçekleşen etkinliklerde fiziksel aktivite, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog hizmetleri ücretsiz olarak sunuldu. 2022 yılı içerisinde sağlık alanında 210 kişiye psikolojik danışmanlık, bireysel ve aile danışmanlığı hizmeti, 644 kişiye fizyoterapi ve 3 bin 947 kişiye de sağlıklı beslenme ve diyetisyen desteği sağlandı.

Sosyal kültürel etkinliklerde ise 38 bin 883 kişi hizmet alırken, okul öncesi sınıflarında eğitim alan 2 bin 416 çocuk ile 2 bin 14 ebeveyn "Ailem Kocaeli buluşmaları, sağlıklı yaşam okulu, anne-baba okulu" alanındaki hizmetlerden faydalandı. Ramazan şenlikleri, eğlenceli atletizm oyunları, çocuk şenlikleri, köy okullarında ve hastanelerde yapılan etkinliklere ise 26 bin 204 kişi katılım gösterdi. Anne Şehir projesi çerçevesinde katılımcıların el becerilerini ve yeteneklerini açığa çıkaracağı, aile ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri atölye çalışmalarına bin 26 kişi katılım sağladı. Ailelerin çocukları ile birlikte zaman geçirebilecekleri hafta sonu etkinliklerine ise 3 bin 144 katılımcı ile devam etti. 2022 yılı içerisinde çevrimiçi ve tesislerde yapılan step-aerobik, zumba ve pilates derslerine katılan katılımcı sayısı 17 bin kişiye ulaştı.