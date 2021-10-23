Anne Taksi'den yeni bir hizmet daha

İzmit Belediyesi'nin hamile olan ve doğum yapmış annelere hizmet veren Anne Taksi uygulaması, yeni dönemde 0-2 yaş aralığında bebek sahibi olan annelerin de imdadına yetişecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirilen toplum sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirilen İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ‘Anne Taksi' uygulaması, bünyesine yeni bir hizmet daha kattı. Öncesinde hamilelik döneminde olan ya da yeni doğum yapan annelere hizmet veren Anne Taksi uygulaması, artık 0-2 yaş aralığında bebek sahibi olan annelerin de hastane randevularına zamanında ve güvenli bir şekilde ulaştırılması adına hizmet verecek.

İlçe sınırları içerisindeki vatandaşlara hizmet verecek olan Anne Taksi uygulamasından faydalanacak olan ailelerin, hastane randevularından önceki 1-3 iş günü içerisinde 0262 318 00 00 numaralı hattı arayıp 4214'ü tuşlayarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçmesi gerekiyor. Vatandaşlar uygulamadan 08.30-17.30 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi için alınan randevularda faydalanabilecek.