Anne, tartıştığı oğlunu tabancayla korkutmak isterken yaraladı

Kocaeli'de oğluyla tartışan anne korkutmak için tabancanın ateşlenmesiyle oğlunun sağ dizinden yaralanmasına sebep oldu. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken anne ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilgi Bulvarı'nda bulunan sitenin 10 katlı apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde oturan anne Canan K. (48) ile oğlu Mert K. (23) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne, tabancayla oğlunu korkutmak istedi. Bu esnada tabancanın ateşlenmesiyle Mert K., sağ dizinden yaralandı. Sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.