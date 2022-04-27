İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Anne ve çocuklar Ormanya'da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Ormanya gezisinde anneler ve çocukları keyifli zaman geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Ormanya gezisinde anneler ve çocukları keyifli zaman geçirdi.


Ormanya'da çocuklara ve ebeveynlerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Ormanda ağaçlar incelendi, çimene toprağa dokunan çocuklar, doğanın sesini dinleyip teknolojiden uzak bir gün geçirdi. Etkinlik çerçevesinde okunan kitapların sonrasında çocuklar eğlenceli taklitler yaparak eğlendi. Çocuklar ağaç, kuş, fil taklitlerini başarıyla yaptı. Ayrıca hayvanların seslerini çıkararak sincap nefesi ve zıplayışı, kurbağa zıplayışı, aslan nefesi ve sesi ile neşelendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.