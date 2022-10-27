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Anneler uyuşturucu tehdidine karşı bilgilendirildi

İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) eğitimlere katılan kadınlar, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde uyuşturucu madde tehdidine karşı bilgilendirildi.

İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) eğitimlere katılan kadınlar, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde uyuşturucu madde tehdidine karşı bilgilendirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi projesi çerçevesinde İzmit Belediyesi'nin İZMEK Kurs Merkezi eğitmenleri ve kursiyerlerine eğitim verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, madde bağımlılığının safhaları, erken tanı ve kullanım belirtileri, maddelerin neye benzediği konularına ilişkin bilgi verildi.

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