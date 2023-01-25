Anneler ve çocukları atölye etkinlikleriyle eğleniyor

Başiskele'de anneleriyle birlikte atölye etkinliklerine katılan minikler, hem sosyalleşiyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Anne ve çocuk atölyeleri, Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştiriliyor. Atölye etkinlikleriyle uzman eğitmenler anneleri, çocukların yaş dönemlerine göre gelişim özelliklerini nasıl keşfetmeleri gerektiğinin püf noktalarını anlatıyor. Düzenlenen etkinliklerle anneler bilgilendirilirken, çocuklar ise öğretici, drama ve ritim çalışmalarıyla keyifli zaman geçiriyor. 3-5 yaş arası çocukların ve annelerinin yer alacağı etkinliklerde eğitimler uzman aile danışmanı ve çocuk gelişimci Nisanur Bayram Salman tarafından veriliyor.