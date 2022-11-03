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Annelere Aile içi iletişim eğitimi

Kocaeli Başiskele Belediyesi, "Aile Akademisi" eğitimleriyle kadınları aile içi iletişim ve çocuklarda dikkat gelişimi konularında bilgilendiriyor.

Kocaeli Başiskele Belediyesi, "Aile Akademisi" eğitimleriyle kadınları aile içi iletişim ve çocuklarda dikkat gelişimi konularında bilgilendiriyor.


Başiskele Belediyesi'nin kadın ve aile çalışmalarını tek çatı altında topladığı KALE Modeli projelerinden Aile Akademisi'nde eğitimler devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan Aile Akademisi'nde bu kez aile içi iletişim ve çocuklarda dikkat gelişimi konuları görüşüldü. Aile ve Çift Terapisti Psikolog Kader Kaya tarafından Sepetlipınar Mahallesi'nde yer alan Bala Hatun Kadın Spor Salonu'nda katılımcılara aile içi iletişim ile ilgili eğitim verdi. Çocuklarda dikkat gelişimi eğitimi ise Uzman Gelişim Psikoloğu Aysu Sille ve Klinik Psikolog Ceren Dışpınar tarafından verildi.

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