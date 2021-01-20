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Annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen bebek defnedildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evde doğum yapan annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen bebek, toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde doğum yapan annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen bebek, toprağa verildi.


Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (29), evinde sancılanması sonrası doğum yaptı. Merve T. yeni doğan erkek bebeğini evde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan Merve T. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Annesi tarafından bıçaklanarak feci şekilde öldürülen bebek ise yapılan otopsi sonrasında yakınları tarafından alınarak İzmit'te defnedildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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