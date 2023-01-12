Antik Akademi'den aşçı adaylarına "kebap" eğitimi

Ş. bünyesindeki Antik Akademi şefleri, aşçı adayı öğrencilere tecrübelerini aktardı ve en güzel kebabın nasıl yapılacağının püf noktalarını anlattı.

Her eğitimde farklı bir okulu ağırlayan Antikkapı şefleri, 2023 yılının ilk eğitiminde Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencileri ve öğretmenlerini misafir etti. Öğrenci ve öğretmenlere kebap yapımının tüm püf noktaları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda öğrenciler kendi elleriyle pişirdikleri kebapları yedi.

"Bu meslek sayesinde 60 ülke gezdim ve 4 dil öğrendim"

Antikkapı'nın usta şefi Yılmaz Ergül, mesleğe 13 yaşında başladığını ve 49 senedir bu iş yaptığını ifade etti. Usta şef Ergül, "Bu meslek sayesinde 60 ülke gezdim ve 4 dil öğrendim. Çok şanslısınız çünkü bu işin okulunu okuyorsunuz. Bunun kıymetini bilin, biz ustamızdan bir şey öğrenmek için günlerce peşinde dolaşırdık. Bu meslek sıradan bir meslek değil sizlerin çok çalışıp, aramıza katılmanızı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Bir diğer usta şef Recep Çelik ise kebap saplama ve pişirme ile ilgili bilgi vererek, sektörde sabır ve sürekli deneyimin önemine dikkat çekti. Eğitimin sonunda öğrenciler sertifikalarını Antikkapı A.Ş. Satış ve Planlama Müdürü Ali Murat Salman'ın elinden aldı. Salman, öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek vereceklerini belirtti.