Antika meraklıları Kartepe'de buluşacak

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın kadınların ticari hayat içerisinde yer alması için hayata geçirdiği Hanımeli Pazarına antika pazarı da faaliyet gösterecek. Kocaeli Pazarcılar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda Kartepe Kent Çarşısı'nda çarşamba günleri kurulan Hanımeli Pazarı ile birlikte antika pazarı da kurulacak. Antika pazarı, birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla bir araya getirecek. Antika tarım aletlerinden, sanatla ilgili ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer alacağı pazarda birbirinden kıymetli ürünler antika meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşacak. ,