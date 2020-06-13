Antikkapı en büyük tesisini Darıca'da açtı

Ş., Antikköfte Kafe ve Restoran markasıyla en büyük tesisini Darıca'da hizmete açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.'nin Antikköfte Kafe ve Restoran markası, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nda en büyük şubesiyle hafta sonu hizmete başladı. Sabah 08.00 ile 24.00 arasında açık olacak 400 kişilik kapasiteli restoranda 20 personel hizmet verecek. Özellikle mutfak personeli, kadın çalışanlardan tercih edildi. Restoranda tek menü bulunurken köfte çeşitlerinin bulunduğu bu menüde fiyatlar yine de ortalamanın altına çekildi. Osmangazi Köprüsü manzarası ve Marmara Denizi'ne sıfır olan konumda bulunan işletmenin, vatandaşların uğrak noktası olması hedefleniyor.

Darıca Antikköfte Kafe ve Restoran markasıyla ile ilgili çalışmaları anlatan Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Gebze bölgesinde Antikköfte Kafe ve Restoranımızı hizmete açtık. Burası en büyük tesisimiz oldu ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Biz bu hizmeti sosyal belediyecilik anlayışı ile veriyoruz. Tüm hemşerilerimizi lezzetli ürünlerimizi keşfetmeye bekliyoruz” diye konuştu.