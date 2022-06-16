Apartman boşluğuna düşen genci tuvalet duvarını kırıp kurtardılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 2 kat yüksekten apartman boşluğuna düşen genci, itfaiye ekipleri dairenin tuvalet duvarını kırıp kurtardı.

Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1315/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan D. (17) isimli bir genç yaklaşık 2 kat yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Emircan D.'nin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, düştüğü yerde mahsur kalan vatandaşı kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, bir dairenin tuvalet duvarını kırarak gence ulaşabildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaş, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.