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Apartman boşluğuna düşen köpeği duvarı delerek kurtardılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bir apartmanın boşluğuna düşerek mahsur kalan köpek, duvarı kıran itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bir apartmanın boşluğuna düşerek mahsur kalan köpek, duvarı kıran itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.


Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde apartman boşluğuna düşen köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Düştüğü yerden köğeğe ulaşamayan ekipler, köpeğin sesini takip ederek yerini belirledi. Bina sakinlerinin de iznini alan ekipler, köpeğin mahsur kaldığı alandaki duvarı kırmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dakika süren çalışma ile duvarda açılan delikten kurtarılan köpek, yaralanmadığının belirlenmesi üzerine doğaya salındı.

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