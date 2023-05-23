Apartman görevlisi, su basan dairede ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı iş merkezinin görevlisi su basan dairede ölü bulundu.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı iş merkezinin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri 1. katı su bastığını ve aynı katta bulunan dairenin de kapısının açık olduğunu fark etti. Su birikintilerinin olduğu daireye girenler, apartman görevlisi Necip Özdemir'i (55) hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necip Özdemir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise daire içinde detaylı incelemeler yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.