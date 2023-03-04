Apartmana yayılan kötü kokudan zehirlenen kişi sayısı 5'e yükseldi

Kocaeli'de evde yayılan kötü koku sebebiyle zehirlenen kişi sayısı 5'e yükseldi. Apartmanın alt katında oturan polis memuru da zehirlenirken kokunun sebebi hala öğrenilemedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Hürriyet Caddesinde bir apartmanın dairesinde yayılan kötü koku sebebiyle aynı evde bulunan 4 işçi bu sabah zehirlenmişti. Alt katta oturan polisin de kokudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve gaz maskesiyle apartmanda ölçüm yaptı. 4 işçinin zehirlendiği dairenin banyosundaki havalandırma boşluğunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kokunun sebebini bulamayınca bütün dairelere ölçüm yaptı. Çevredeki rögar kapaklarını ve apartmanın altında hizmet veren lokantanın yemeklerinde de inceleme yapan ekipler, kokunun sebebini araştırıyor.