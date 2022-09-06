İhlas Haber Ajansı

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Araba kullanarak hastaneye gitti, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi

Kocaeli’de yaşayan 52 yaşındaki adam, aniden rahatsızlanmasıyla kendi aracıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi.

Kocaeli'de yaşayan 52 yaşındaki adam, aniden rahatsızlanmasıyla kendi aracıyla gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi. Yoğun bakıma alınan şahıs, 3 gündür yaşam mücadelesi veriyor.


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Alpaslan Yalta, rahatsızlanması üzerine aracıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde Yalta'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Acilen yoğun bakıma alınan 52 yaşındaki adam, 3 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

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