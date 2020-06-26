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“Arabada Sinema” bu kez Başiskele'ye konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Arabada Sinema” etkinliğine Başiskele’liler yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Arabada Sinema” etkinliğine Başiskele'liler yoğun ilgi gösterdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen arabada sinema etkinliği bu kez “7. Koğuştaki Mucize” filmi ile Başiskele'de gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açık havada film izleme keyfi yaşadı.


Film öncesi izleyicilere Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın görüntülü mesajı yayınlandı. Başkan Büyükakın, alanı dolduran vatandaşlara kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte uyulması gereken kuralları hatırlatarak “Sevdiklerinizle beraber film izlemenin keyfini yaşayabilmeniz için Büyükşehir Belediyesi olarak araçta sinema etkinliği düzenledik” diyerek keyifli seyirler diledi.


Filmi izlemek için gelenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ve su ikramında bulunuldu. Başiskele Belediyesi de çocuklara elma şekeri ikram etti.

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