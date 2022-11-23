İhlas Haber Ajansı

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Araca zulalanmış 2 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli bulunan bir araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, zulalanmış vaziyette 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince şüpheli bulunan bir araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, zulalanmış vaziyette 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, polis Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri TEM otoyolu Gültepe mevkiinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın koltuk arka boşluk kısımlarına zulalanmış vaziyette, 5 paket halinde 2 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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