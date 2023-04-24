Aracın açılan kapısına çarpan bisikletli yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde aracını park eden sürücü kapıyı açarken, o esnada seyir halinde olan bisikletli kapıya çarparak yaralandı.

Kaza, Darıca'nın Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 HN 753 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, park ettikten sonra aracın kapısını açtı. O esnada bisikletiyle gelmekte olan bir genç, olayın aniden gelişmesiyle kapıya çarptı. Bisikletli genç, çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaralandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.