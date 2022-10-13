İhlas Haber Ajansı

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Aracın altında kalan 4 yaşındaki Umut, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de düşen ekmeğini almak için girdiği aracın altında kalarak yaşamını yitiren 4 yaşındaki Umut Özsoy toprağa verildi.

Kocaeli'de düşen ekmeğini almak için girdiği aracın altında kalarak yaşamını yitiren 4 yaşındaki Umut Özsoy toprağa verildi.


Olay, dün saat 15.45 sıralarında İzmit Alikahya Mahallesi İncirli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Umut Özsoy, elindeki ekmeği akrabası Beytullah A.'ya ait aracın altına düşürdü. Ekmeği almaya çalışan Umut, aracın hareket etmesiyle altında ezildi. Durumu fark eden sürücü, yaralanan Umut'u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Umut'un cenazesi, İzmit Hayırsevenler Cami'de kılınan namazın ardından Körüktepe Mezarlığı'na defnedildi.

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