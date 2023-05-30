Aracın bagajına gizlenen uyuşturucu böyle bulundu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, TEM Otoyolu üzerinde bir otomobil durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmına zulalanmış vaziyette 5 paket halinde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.