İhlas Haber Ajansı

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Aracın motor kısmına 5 kilo uyuşturucu sakladılar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osman Gazi Köprüsü girişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın motor kısmından 5 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osman Gazi Köprüsü girişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın motor kısmından 5 kilogram uyuşturucu madde çıktı.


Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Osman Gazi Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, Osman Gazi Köprüsü'nün girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Nitro ile yapılan aramalarda, aracın motor kısmına gizlenmiş bir şekilde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bunun ardından araçta bulunan B.Y. ve M.M. isimli 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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