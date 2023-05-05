Aracında 100 gram skunk ve 3 cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahsın aracında arama yaptı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahsın aracında arama yaptı. Arama neticesinde 100 grum skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi.
Kocaeli'de jandarma ekipleri uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde İzmit ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 1 şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 100 gram skunk ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayın şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.