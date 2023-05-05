İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aracında 100 gram skunk ve 3 cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahsın aracında arama yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahsın aracında arama yaptı. Arama neticesinde 100 grum skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi.



Kocaeli'de jandarma ekipleri uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde İzmit ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 1 şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 100 gram skunk ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayın şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.