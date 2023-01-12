İhlas Haber Ajansı

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Aracında 107 sikkeyle yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 107 sikke ve 2 obje ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 107 sikke ve 2 obje ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 107 sikke, 2 obje ve tepsi ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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