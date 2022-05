Aracında diri diri yakılan iş adamının yasak aşkına zorla getirilme kararı

Kocaeli'de iş adamı Mustafa Yılmaz'ın 20 yıl önce yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından darp edildikten sonra aracı ile birlikte diri diri yakılmasına ilişkin tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığı kadının zorla ifadeye getirilmesine karar verdi.

Olay, 2002 yılında Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2002 yılında çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin araştırması neticesinde bir ipucu bulunamadı. 2020 yılında dosya yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemede Mustafa Yılmaz'ın yanında çalışan M.S. ile yasak aşk yaşadığı ve bu durumu öğrenen M.S.'nin kocası B.B'nin ise Kocaeli'ye geldiği belirlendi. Bu durum üzerine M.S.'nin 7 kişilik ailesinin yanlarına 3 kişiyi de alarak, Mustafa Yılmaz'ı kaçırdıkları, Körfez ilçesinde darp ettikten sonra diri diri aracına koyarak yaktıkları, aracı da uçurumdan attıkları tespit edildi.

Tespitin sonrasında M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1'i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava sürecinde M.S.'nin babası S.S. ve amcası A.S. vefat etti.

"Yalan ifade sebebiyle 2 yıldır tutukluyum"

'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanan sanıkların, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanık R.S., N.T., İ.K. ve tanıklar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen O.K., "Ben davanın tamamen dışındayım. Ben Mustafa Yılmaz'ı tanımam ama yalan ifade sebebiyle 2 yıldır tutukluyum. Çok mağdurum” dedi.

"Mustafa, M.S.'nin babasıyla görüşeceğini söylemişti"

Tanık olarak dinlenen Mustafa Yılmaz'ın arkadaşı Yusuf Y., "Mustafa kırmızı ya da bordo renkli bir Şahin marka araç kullanıyordu. O tarihte Mustafa'nın biraz borçları olduğunu biliyorum ama kimseyle husumeti yoktu. Mustafa'nın bu aracı kimden aldığını bilmiyorum. Olay akşamı Mustafa ve M.S. ile beraberdik. Mustafa, M.S.'nin babasıyla görüşeceğini söylemişti. Mustafa ortalıktan kaybolduğunu fark ettiğimizde M.S.'ye Mustafa'nın nerede olduğunu sordum, kendisi de bana bilmediğini söyledi ve Ankara'ya gitmek için benden para istedi. Benim M.S. ile ne Mustafa'dan önce ne de sonra duygusal veya cinsel bir birlikteliğimiz olmadı. Benim olay tarihinde Mustafa'dan 3 bilezik alacağım vardı ancak bununla alakalı aramızda bir tartışma yaşanmadı" diye konuştu.

M.S.'nin zorla getirilmesine karar verildi

Mahkeme heyeti, M.S.'nin zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.