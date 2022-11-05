Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracının içinde uyuyakalan şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracında uyuyakalan ve alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, uyandığında 34 DVZ 378 plakalı Fiat marka aracının kapısını açamadı. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şahsı araçtan kurtardı. Daha sonra ambulansa alınan şahıs, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.