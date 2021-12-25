Araçlarında 520 kilo etil alkol ele geçirilen 3 şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün polis ekiplerince yapılan denetimlerde 520 kilogram etil alkolün ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yılbaşı öncesi dün Körfez ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta koliler içindeki 104 bidonda toplam 520 kilogram etil alkol ele geçirildi. Ekipler tarafından araçta bulunan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.