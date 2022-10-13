Aralarındaki aile bağı ile kısa sürede 2. Lig'e yükseldiler

Lig'e yükseldi. Sporcular, takımı Efeler Ligi'ne taşıyabilmenin hayaliyle antrenmanlarda ter döküyor.

Bu sezon aralarına yeni katılan tecrübeli sporcularla adeta gücünne güç katan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, yaklaşık 3 aydır yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Yaşça büyük ve genç sporcuların bir arada uyum içerisinde forma terlettiği takım, üst üste başarılar kazanarak Efeler Ligi'nde boy göstermenin hayalini kuruyor. Bunun heyecanıyla azimli bir şekilde çalışan sporcular, bütün vatandaşları maçlara davet ederek, bu heyecanı onlarla beraber göğüslemek istiyor.

Cüneyt Pektaş: "Darıca'da voleybol kültürünü oluşturmak istiyoruz"

Antrenörlük kariyerinde 22. yılı deviren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Cüneyt Pektaş, "Bu sezon genç ve tecrübeli bir takım oluşturduk. Geçen yıl başlayan serüvenimiz bu sene biraz daha elit düzeyde devam ediyor. Yeni katılan arkadaşlarımız hem tecrübeleriyle hem bilgi birikimleriyle takıma abilik yapıyorlar hem de takımımıza lokomotif oluyorlar. Biz de yaklaşık 2 yıldır onların başında antrenör olarak devam ediyoruz. Takımda olan arkadaşlarımın tamamı en az 10 yıllık bir voleybol kariyerine sahip. 1. Lig, Efeler Ligi tecrübesine sahip oyuncularımdan oluşuyor. Aynı zamanda genç oyuncularımız var. Yani hem genç hem tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımız. Bizim hedefimiz bu yıl ligi üst sıralarda tamamlayarak play-off grubuna kalmak ve Darıca'da voleybolun varlığını hissettirmek, Darıca'da voleybol kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu kültür oturduktan sonra ilerleyen yıllarda da hedeflerimiz tabii ki doğru orantıda büyüyecektir" dedi.

"Zorlu fikstürün bizim için avantaj olduğunu düşünüyorum"

Kısa sürede böylesine bir başarıyı yakalamanın tek sırrının aralarında kurduğu aile bağı olduğunu kaydeden Pektaş, "Takımın ötesinde bir şey olduk. Geçen yıl katıldığımız yükselme maçlarının tamamında örnek takım olduk. Bu örnek takım olma neticesinde de zaten namağlup bir şekilde 2. Lig'e yükseldik. Çok kısa sürede hem ikili ilişkilerimiz hem bugüne kadar kazandığımız deneyimler sayesinde güzel bir takım oluşturduk ve o takımı diri tuttuk, aile haline getirdik. Bizim fikstürümüzün avantajlı olmadığını iddia eden arkadaşlarımız oldu. İlk 4 hafta biraz bizi zorlayacak gibi görünüyordu ilk kura çekiminde ama ben bunun avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımıma güveniyorum, takımımın tecrübesine güveniyorum. Bireysel olarak üst seviyede olan oyuncularıma güveniyorum. O maçlarda alacağımız puanlar, iyi dereceler hem rakiplerimizi korkutacaktır, hem bizi ligin üstünde tutacaktır. Bu açıdan fikstürde ilk 3 haftanın aslında zorlu ama bizim için olumlu olduğunu düşünüyorum. Biz burada Darıca'dan, Darıcalı çocuklarla çıktığımız bu yolculukta ilçe halkını da salonda görmek istiyoruz, onları bizi desteklerken görmek istiyoruz" diye konuştu.

Çağatay Sepici: "Hepimiz buraya bir emek veriyoruz"

Bu lig için çok genç bir takım olduklarını aktaran takım kaptanı Çağatay Sepici ise, "Hedeflerimiz büyük. Çok özverili çalışıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. İlk sene hedefimiz tabii ki bu ligi güzel bir yerde bitirip, olursa play-off'a katılmak. Daha sonrasında da hedeflerimiz gittikçe büyüyecek. Yaklaşık 2 buçuk, 3 aydır maçlara hazırlanıyoruz. İşin kondisyon boyutunu bitirdik. Artık top çalışmalarına başladık. Önümüzdeki hafta maçımız var, Allah nasip ederse. Tamamen takım çalışmasına döndük. Arkadaşlar özverili çalışıyorlar. Takımdan çok memnunum. Arkadaşların hepsi pırıl pırıl. Genciyle, yaşlısıyla, bir çok değeriyle buradayız. Hepimiz buraya bir emek veriyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Herkes işinden, gücünden, ailesinden zaman ayırıp buraya geliyor" şeklinde konuştu.

Ersin Durgut: "Bu takım bir gün mutlaka Efeler Ligi'nde olacaktır"

17 yaşında profesyonel kariyerine başlayan, takımın yaşça en büyük ve en tecrübeli ismi 40 yaşındaki Ersin Durgut da, "Geçmiş geçmişte kalmıştır. Birçok başarımız var fakat ben her zaman başarıya aç olan bir insanım. 40 yaşımda olmama rağmen, tecrübelerimi terimin son damlasına kadar Darıca Belediyesi'ne hizmet etmek için adamaktayım. Aynı zamanda bizim sloganımız şu; ‘Var bir hayalimiz.' Bu sloganla yola çıkmak istiyoruz. Bu takım bir gün mutlaka Efeler Ligi'nde olacaktır. Maalesef acı ama gerçek, ülkemizin nüfus olarak en yoğun ili İstanbul olduğu için maalesef Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Efeler Ligi'nde temsil eden başka takım yok. İstanbul'a en yakın il Kocaeli olduğuna göre biz de Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak bu takımı bir gün mutlaka Efeler Ligi'ne çıkaracağız. Her şey hayal etmekle başlıyor. Biz bunun rüyasıyla yaşıyoruz, hayalini kuruyoruz. Buradan bir kez daha Darıca'da yaşayan tüm halkımızı maçlarımıza davet ediyoruz. Maçlarımız tamamen ücretsizdir. Voleybol elit bir spordur. Artık gerçek anlamda voleybol tabana yayıldı, okullara yayıldı. 1 öğrenci eşittir en az 4 taraftar demektir. Taraftar gelmezse 1 kişi eksiğiz demektir” ifadelerini kullandı.

“Biz bu ligin efendi takımı olacağız”

Yaşça en büyük fakat ruhen en genç kendisinin olduğunu hissettiğini vurgulayan Durgut, "20 sene oynadım, şampiyonluğu zirvede bırakmak zordur. Ben 36 yaşımda şampiyonluk formamı astım. 40 yaşında olduğum için yaşça en büyük benim. Ama diğer türlü voleybola aç, her antrenmana heyecanla gelen kişi en başta benimdir. Çünkü ben bu arkadaşlarıma örnek olmak durumundayım. Eğer ben 40 yaşında şampiyonluklara doymuş, kazanmaya doymuş birisi olarak gelirsem bu arkadaşlarımda arkamdan böyle gelecekler. Ben her antrenmana gözlerimdeki ışıkla motive olup, bütün maçlara bu şekilde motive çıkıp, çıkmış olduğumuz tüm maçları kazanmak istiyoruz. En büyük delikanlılık efendiliktir. Biz bu ligin efendi takımı olacağız. Kazansak da tebrikleri kabul edeceğiz, kaybetsek de gidip rakibimizi tebrik edeceğiz” cümlelerine yer verdi.