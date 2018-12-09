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Aranan FETÖ şüphelisi uygulamada yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulama sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Durdurulan araçtaki şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.F. (50) olduğu tespit edildi.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F., Bekirdere Polis Merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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