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Aranan suçlulara eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘hırsızlık', ‘dolandırıcılık', ‘silahla tehdit', ‘yaralama', ‘göçmen kaçakçılığı', ‘vergi usul kanuna muhalefet', ‘uyuşturucu uyarıcı madde satın alma bulundurma veya kullanma' gibi suçlardan aranan ve haklarında 3 yıla kadar hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezlerinde işlemleri süren şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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