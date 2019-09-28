İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arapça öğretmenlerine Gez-Gör'den tarih turu

Gör Kocaeli Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlere ‘Tarih Turu’ gerçekleştiriyor.

Gör Kocaeli Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlere ‘Tarih Turu' gerçekleştiriyor.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli'de gerçekleştirdiği ‘Eğitici Eğitimi Kursu'na katılan Arapça öğretmenleri, Gez-Gör ile Kocaeli'nin tarihi ve kültürel yapısıyla tanıştı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 Arapça öğretmeni, konforlu araçlarla Tarihi Orhan Camii'nden Selim Sırrı Paşa Konağı'na kadar birçok yeri yakından tanıma fırsatı buldu.


Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 Arapça öğretmeni, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Gez- Gör yetkilileri tarafından TUBİTAK TUSSİDE eğitim binasından alındı. Namazgah Şehitliği, Tarihi Orhan Camii, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Meydanı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Tarihi İzmit Çarşı, Kapanca Sokak, gibi tarihi mekanlar ve Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi konforlu araçlar ve uzman rehberler eşliğinde öğretmenlere gezdirildi.


Kocaeli'nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni de arayabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.