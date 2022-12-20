Araptepe'de hak sahiplerinin tapu sevinci

Derince Belediyesi'nin kentsel dönüşüm alanında yapımını tamamladığı Araptepe'de yaşam başladı. Araptepe konutlarında oturacak 47 hak sahibi, düzenlenen törenle tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Derince Yenikent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Araptepe mevkiinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanarak, 30 yıllık sorun çözüme kavuşmuş oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün öncülüğünde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi ile Araptepe mevkiine 428 daire ve 7 iş yerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edildi. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen, 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılan proje çerçevesinde yapımı tamamlanan konutlarda vatandaşlar oturmaya başlarken, hak sahipleri için tapu teslim töreni düzenlendi.

"Adeta baştan aşağı yenileniyor"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm projesi ile bölgeye depreme dayanıklı, kapalı otoparkı bulunan, yeşil alanlara sahip, modern binaların yer aldığı yeni bir yaşam merkezi inşa ettiklerini söyledi. Deprem gerçeği ve kentsel dönüşümün önemine değinen Başkan Aygün, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde ifade ettiği gibi ülkemizde 81 ilimiz ve 922 ilçemizin tamamı adeta baştan aşağı yenileniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 20 yılda, tam 13 milyon vatandaşımızın huzur içerisinde yaşadığı 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik. Bir seferberlik şuuruyla; şu anda sahada, 250 bin konutumuzun daha yenilenme çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Bizim için en büyük kazanç insanların hayır duyasını almaktır"

Araptepe'de yaklaşık 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Aygün, "Hayallerimizdeki şehrin adımlarını attığımız projemizde bugün 47 hak sahibimize tapularını törenle takdim ediyoruz. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Deniz Mahallemizde başlattığımız kentsel dönüşüm projemizde de adımlarımızı bir bir atıyoruz. İnşallah ikinci kentsel dönüşüm projemizin tapu teslim törenini de yine sizlerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşarız. Bu vesileyle kentsel dönüşüm projemizin her aşamasında emeği olan belediye personelimize ve müteahhit firma çalışanlarına buradan teşekkür ediyorum. Bizim için en büyük kazanç insanların hayır duyasını almaktır. Bugün tapularını teslim ettiğimiz konutlarımızda oturacak olan vatandaşlarımıza, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Araptepe projesi çok güzel yeşil alanla dolu"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekerek, "Çocuklarımıza yaşanan gelişmeleri anlatalım. Bu dönüşüm yapılan alanların eskiden gecekondu olduğunu söyleyelim. Elbette artık evlerin daha yaşanabilir bir yer olması gerekiyor. Araptepe projesi çok güzel yeşil alanla dolu. Emeği geçenlere, belediye başkanımıza ve projeye ortak olan hak sahibi hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Ev sadece bizim için barınacak bir yer değildir"

"Köklü bir medeniyetin mensubuyuz" diyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Ev sadece bizim için barınacak bir yer değil istikbalimizi planladığımız, evlatlarımızı yetiştirdiğimiz kutsal yuvalardır. O yüzden eve sadece maddi anlam yüklemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok alanda atılımlar gerçekleştirdi. Eskiden hep başkalarının ürettiği teknolojileri kullandık. Allah'a hamdolsun şimdi hemen hemen her şeyi kendimiz üretiyoruz. Kıymetli başkanımı bir kez daha tebrik ediyorum. Pandemiye rağmen bu kadar kısa sürede anahtarları teslim etti" diye konuştu. Konuşmaların ardından düzenlenen törenle protokol tarafından hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

Katılımcılar

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ev sahipliğinde düzenlenen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Dokuzlar, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, siyasi parti temsilcileri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, hak sahibi vatandaşlar ve aileleri katıldı.