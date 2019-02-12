Araştırmacı Yazar Hayati İnanç Körfezliler'le buluştu

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği programda Araştırmacı Yazar Hayati İnanç, Abdulhamit Han'ı anlattı.

Ortak akıl anlayışıyla Körfez Belediyesi tüm Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte önemli programlara imza atıyor. Bu seferde Sultan Abdülhamit Han'ın vefat yıldönümünde TÜGVA Vakfı Körfez şubesiyle birlikte ortak bir program düzenlendi. Yoğun bir katılım olduğu programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Belediye Meclis Üyeleri, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetimi, Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Ali Can Kazgan, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Yusuf Yanar, STK temsilcileri, Tügva Vakfı İl Başkanı Muhammet Hanifi Akbulut, Vakıf Körfez Şube Başkanı Muhammet Önal ve Körfezli vatandaşlar katıldı. Daha sonra Araştırmacı Yazar Avukat Hayati İnanç Sultan Abdülhamit Han ile ilgili anılar, bilinen ve bilinmeyenleri anlatarak salonda yer alan konuklara bilgiler verdi. İnanç, Divan Edebiyatının güzelliğini katılımcılara aktarırken, kendi anılarını ve tecrübelerini de dinleyicilerle paylaştı.