Arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli'de kısa sıra önce cezaevinden çıkan ve önceki gün tartıştığı Ramazan Çar'ı öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda cezaevinden çıkan Kenan Cesur (37), Yalı Mahallesi'nde birlikte kahvehanede oturduğu köyden arkadaşı olan ve yakınları arasında Mahir diye tanınan Ramazan Çar (41) ile bir süre sonra mekandan ayrıldı. Birlikte sokakta yürüyen ikili daha sonra Kenan Cesur'un evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, evindeki tüfek ile Çar'a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar'ı görenler durumu 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan şahıs, elindeki suç aletiyle polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Kenan Cesur, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.