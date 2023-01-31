Arkadaşlığın önemini kuklalarla öğrendiler

Kartepe'de çocuklara yönelik "Kukla", yetişkinler için ise "Amele" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. İlgiyle oyunu izleyen çocuklara, arkadaşlığın önemi anlatıldı.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yetişkinler için "Amele" oyunu sahnelendi. Amele oyununda vatandaşlara, büyük hayallerini küçük hayatlara sığdıran insanların hikayeleri anlatıldı. Çocuklara yönelik düzenlenen "Kukla" isimli tiyatro gösterisi ise Hasan Yılmaz Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Çocukların eğlenerek zaman geçirdikleri tiyatro gösterisinde arkadaşlığın önemi anlatıldı. Tiyatro gösterisi sonrasında çocuklar kuklalarla fotoğraf çektirdi.