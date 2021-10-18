Armağan İkram, Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 3. oldu

Kocaeli Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Armağan İkram, rakipleri ile kıyasıya mücadele ederek Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 3. oldu.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün sporcusu Armağan İkram, hafta sonu Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele etti. 155 sporcunun katıldığı turnuvada mücadele eden İkram, rakipleri karşısında kıyasıya mücadele etti. Başarılı bir şekilde yükseldiği yarı finalde rakibine yenilen başarılı sporcu, bronz madalya kazandı. 155 sporcunun katıldığı şampiyonada madalya kazanmanın kendisi için önemli olduğunu belirten Armağan İkram, “Hedefim, daha fazla madalyayı Körfez'e getirmek. Bizlere güvenen ve destek olan başta başkanımız Şener Söğüt olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.