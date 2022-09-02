İhlas Haber Ajansı

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Asansör boşluğuna düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Kocaeli’de asansörün su dolu boşluğuna düşüp mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu.

Kocaeli'de asansörün su dolu boşluğuna düşüp mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine 2 köpek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.


Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmanın su dolu asansör boşluğuna 2 köpek düştü. Düştükleri yerde mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu. Bunun üzerine sesleri işiten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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