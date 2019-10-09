Asfalt ekibine teknoloji eğitimi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline görev tanımlarına göre eğitimler verilmeye devam ediyor. Eğitimler kapsamında son olarak asfalt biriminde çalışanlara teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni asfalt serim işlemleri ile ilgili bilgiler aktarıldı. Modern bir şekilde doğru asfalt serim işlemlerinin aktarıldığı eğitim sonrasında da çalışanlar konuyla ilgili eğitmenlere sorularını yöneltti.